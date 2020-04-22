Жительница Калининграда сообщила об угрозах из-за отказа удалить комментарий в ВК

Жительница Калининграда Диана Забровская рассказала, что получает угрозы в соцсетях после того, как отказалась удалять из "ВКонтакте" комментарий об акции протеста по требованию сотрудников местного Центра "Э", передает "МБХ медиа".

По словам Забровской, ссылку на ее страницу скинули на "специальный сайт", созданный "чтобы гнобить людей". "Пишут, что подсыпят под дверь коронавирус, измажут дверь говном с коронавирусом, всякие такие глупости пишут", - рассказала она.

Забровская оставила комментарий к записи о протесте сотрудников швейного предприятия в Калининграде 20 апреля. После этого к ней пришел представитель Центра "Э" без средств индивидуальной защиты и потребовал удалить комментарий. Он пригрозил, что если состоится митинг, то женщину привлекут к ответственности как организатора.