СМИ: Бывший депутат ЗакСа Волчек задержан и доставлен в Москву

Сотрудники ФСБ задержали бывшего депутата Госдумы и ЗакСа Петербурга Дениса Волчека, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники.

По данным издания, из загородного дома политика забрали телефон, компьютер, а его самого увезли в Москву. В чем заключается суть претензий, не уточняется. Отец Волчека Геннадий в разговоре с Znak.com сообщил, что о задержании сына он ничего не знал.

Волчек был депутатом петербургского ЗакСа от ЛДПР с 2002 года. В 2007-м он избрался в Госдуму и был депутатом V и VI созывов. В 2016 году у него был конфликт с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, на новые выборы он баллотировался от "Справедливой России", но проиграл.

До политической карьеры Волчик занимался бизнесом. С середины 1990-х годов он участвовал в управлении страховой компании "РусМед", крупнейшего фармацевтического завода "Фармакон" и других организаций.