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22 апреля, 20:23

Суды арестовали еще 23 участников митинга против самоизоляции во Владикавказе

фото ЗакС политика Суды арестовали еще 23 участников митинга против самоизоляции во Владикавказе

Суды Владикавказа арестовали еще 23 участника митинга против режима самоизоляции у дома правительства Северной Осетии, передает "МБХ медиа".

Решения вынесли Ленинский, Советский и Промышленный суды города по двум статьям: ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника полиции) и ст. 20.2.2 КоАП (массовое пребывание в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка).

Участников арестовали на сроки от трех до 15 суток. Пока вынесено в общей сложности 46 решений по протоколам за участие в этой акции.

20 апреля жители Владикавказа вышли к зданию регионального правительства, требуя помочь тем, кто потерял работу из-за ограничительных мер по коронавирусу. Под конец акции полиция попыталась вытеснить людей, некоторые в ответ начали бросать камни. СК возбудил уголовное дело.

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