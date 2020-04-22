Маленькие трагедии пропускной системы

Мэр Москвы Сергей Собянин 22 апреля предложил ввести цифровые пропуска по всей стране, а вскоре Минкомсвязи объявило о внедрении этой системы в 21 субъекте РФ. Пока Петербурга это не коснется, но накануне губернатор города Александр Беглов заявил, что вариант с разрешениями рассматривается как одна из мер по противодействию COVID-19. Зависит все от того, насколько хорошо петербуржцы будут соблюдать самоизоляцию, пояснил губернатор. В Москве пропускной режим ввели 15 апреля, и первая неделя выявила в системе ряд недочетов, которые теперь смогут учесть в регионах: сайт для выдачи разрешений не выдерживал наплыва желающих, в метро в первый день проверки образовались длинные очереди, а множество пропусков были аннулированы по ошибке.

фото: mos.ru

Неустойчивый сайт

В Москве пропуска для передвижения по городу начали работать с 15 апреля, но получить их можно еще с 13 апреля на сайте мэра столицы или по СМС. Для этого надо указать свои паспортные данные, ФИО, контакты, цель поездки и начальную с конечной точки маршрута. Тем, кому пропуск нужен для поездки на работу, надо указать название компании и ИНН работодателя. Также москвич обязан сообщить номер проездного или личного автомобиля, если поедет на нем.

В первый же день выдачи разрешений сайт мэрии не выдержал нагрузку. В 10:00 часов мэрия отчиталась о выдаче пропусков почти 697 тысячам человек, а затем портал перестал работать у части пользователей. Как писало РБК, власти Москвы заявили, что причиной "падения" сайта стала бот-атака на него, в том числе из-за рубежа.

Столпотворение

Одной из самых обсуждаемых проблем, связанной с пропускным режимом в Москве, стала массовая проверка разрешений при въезде в город и входе в метро. Автомобили утром 15 апреля скопились практически на всех въездах в Москву. Сотрудники ГИБДД проверяли не все машины подряд, а около половины из них, как сообщал ТАСС.

А вот в метро в то утро каждый горожанин должен был предъявить необходимое разрешение. Социальные сети заполонили фотографии с большими очередями на вход в подземку. Как писал "Коммерсант", дистанцию люди практически не соблюдали и стояли ближе 1,5 метров друг к другу.

Мэр Москвы Сергей Собянин в тот же день заявил, что власти подумают над автоматизацией процесса. На время в метро и на дорогах наличие пропуска стали проверять выборочно, чтобы избежать очередного столпотворения.

Автоматизированную систему запустили уже с 22 апреля. К разрешению необходимо "привязать" автомобиль, проездной билет, социальную карту, либо транспортные карты "Тройка" или "Стрелка" - без чего-либо из перечисленного ездить по городу нельзя. В мэрии сообщили, что автомобили будут проверять с помощью камер видеофиксации на дорогах, а в общественном транспорте - через турникеты метро и валидаторы.

По данным ТАСС, за утро 22 апреля около 600 человек без пропусков попытались воспользоваться общественным транспортом, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он добавил, что на личном автомобиле без его привязки к разрешению передвигались около 5,6 тысяч машин.

Вне системы

Не учли власти столицы наличие волонтеров, которые передвигаются не только из точки А в точку Б. На сервисе по получению пропусков среди причин не было пункта - ведение добровольческой работы, однако к концу недели такой вариант все же добавили. В Москве волонтер должен оформить личный номер в ГБУ "Мосволонтер", а уже после этого претендовать на получение разрешения.

При этом, пропуск может быть аннулирован, если доброволец не придет на инструктаж или не выполнит одну из заявок. Заново получить разрешение у такого волонтера не выйдет, сообщало радио "Маяк".

Расхождение данных

Не идеальной система пропусков оказалась и в области работы с индивидуальными предпринимателями. Как писала "Медуза", ряду из них власти города аннулировали пропуска из-за якобы недостоверных данных. Система сообщала, что введен ИНН физического лица, а не юридического, как это требуется.

Позже в департаменте информационных технологий столицы заявили, что произошла ошибка. Причина - расхождение баз данных ведомства и Федеральной налоговой службы. Проблема коснулась 220 тысяч запрошенных пропусков. Московские власти отчитались об их восстановлении 16 апреля и извинились за случившееся, сообщило "Эхо Москвы".

Ответственность на таксистах

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк еще до введения пропускного режима говорил, что таксисты должны будут проверять разрешения у своих пассажиров. Иначе водители будут отключены от агрегаторов и, тем самым, лишатся возможности зарабатывать деньги. В пресс-службе департамента транспорта сообщили, что проверять разрешения перевозчики могут через приложение "Помощник Москвы", которое ранее было создано для фиксирования нарушений правил парковки.

При этом, таксисты в отличие от сотрудников правоохранительных органов не имеют право по закону требовать у кого-либо документы, заявил председатель московского профсоюза таксистов Николай Кодолов в интервью РБК. По его словам, некоторые пассажиры отказываются предоставлять свои документы перевозчикам.

Глава профсоюза также отметил, что у таксистов нет допуска к базам данных по разрешениям, а проверка через приложение "Помощник Москвы" работает нестабильно. Кодолов направил в департамент транспорта столицы обращение с просьбой либо освободить перевозчиков от обязанности проверять пропуска, либо дать им более четкие инструкции.

Мэрия столицы 19 апреля решила пойти навстречу таксистам, но не всем - пока только "Яндекс.Такси". Как сообщал ТАСС, в сервисе заявили, что власти Москвы предоставят им доступ к своим данным, чтобы водители могли проверять пропуска у своих пассажиров. Правительство города отметило, что готово обеспечить такой же функцией и другие службы такси.

Без прописки

Пропуск в Москве не нужен тем, кто передвигается пешком: до ближайшего магазина или, например, в аптеку. Однако, не все москвичи живут по месту прописки, что неудивительно. Полицейские же, как правило, верят только документам и могут выписать штрафы тем, кто не может доказать, что отошел от фактического места проживания всего на несколько метров.

Адвокат "Агоры" Леонид Соловьев в беседе с "Ведомостями" напомнил, что в постановлении мэра столицы речь идет именно о "месте проживания", но не все полицейские способны увидеть разницу. По словам правозащитника, теоретически доказательством нахождения в том или ином месте могут быть и договоры аренды, и документы об оплате коммунальных услуг. Но пока не известно, сработают ли эти аргументы в судах, отметил адвокат.

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов рекомендовал столичным пешеходам иметь при себе паспорт с пропиской или другой документ, доказывающий проживание человека рядом с место его "прогулки", писало РИА "Новости". В мэрии столицы с таким заявлением не совсем согласились. Начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков сообщил "Интерфаксу", что нет необходимости носить с собой что-то кроме документа удостоверяющего личность. Как избежать штрафа, если живешь не по месту регистрации, в мэрии так и не пояснили.

София Саттарова

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