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9:46

Петербуржцы подали коллективный иск к Смольному из-за "коронавирусных" ограничений

фото ЗакС политика Петербуржцы подали коллективный иск к Смольному из-за "коронавирусных" ограничений

Свыше 20 жителей Северной столицы обратились с коллективным иском в суд, протестуя против ряда постановлений Смольного, установившего ограничения для горожан в условиях повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19, извещает "Интерфакс".

Как отметил глава "Команды 29" Иван Павлов, чьи юристы представляют истцов, недовольство заявителей вызывает правовая неопределенность, появившаяся на фоне ограничений.

"Наша цель - не отменить все перечисленные в иске запреты, а придать им законный характер. Этим иском мы хотим привлечь внимание не граждан, а правительства, чтобы стимулировать введение в стране или отдельных регионах специального режима - ЧП или ЧС, при котором будут легализованы не только запреты для граждан, но и компенсации ущерба, связанные с введением специального режима", - представил позицию истцов Павлов.

В частности, заявители требуют признать нелегитимными те положения постановлений, ввиду которых в течение режима повышенной готовности горожане не имеют возможности участвовать в спортивных и иных досуговых массовых мероприятиях, а также посещать музеи, театры, выставки, парки, детские площадки и прочее.

Ранее, напомним, аналогичные иски подавали еще несколько общественников Петербурга. В частности, некоторое время назад суд отказался рассматривать претензию координатора "Весны" Богдана Литвина.

Напомним, постановление № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" было принято Смольным 13 марта 2020 года. Позже в него несколько раз вносили изменения. Этим документом городские власти установили ряд запретов и ограничений, действующих на период повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Специальные меры изначально действовали до 5 апреля, но затем были продлены до начала мая.

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