"Ромир": Из-за COVID-19 россияне вынуждены сократить траты на алкоголь и одежду

Согласно данным последнего социологического изыскания компании "Ромир", 28% россиян намерены существенно сократить траты на алкоголь, ещё 16% - на замороженные и консервированные продукты, а 15% - на бакалею.

38% опрошенных пояснили, что подумывают отказаться от спиртного, потому что хотят тратить меньше денег на него, 20% ожидают сокращения личного бюджета в грядущем месяце. Также респонденты заявили, что собираются перед маем кратно пополнить запасы имеющихся продуктов, так как ожидают кризиса.

В сегменте одежды россияне также планируют "подзатянуть пояса": 31% опрошенных не намерены в ближайшем будущем обновлять гардероб (34% женщин и 35% мужчин).

По другим критериям - мебель, интерьер, техника - граждане аналогично не готовы расставаться с имеющимися накоплениями.

Опрос показал, что 75% россиян крайне пессимистично взирают на будущее отечественной экономики, ожидая наступление рецессии.