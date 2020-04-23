Глава "Альянса врачей" присоединится к протестному онлайн-митингу "За жизнь!"

К онлайн-митингу кампании "Нет" - "За жизнь!" - присоединится глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева.

На виртуальном мероприятии пройдет сбор средств для проекта "Всероссийская профсоюзная медицинская инспекция", в рамках которого организация изучает ситуацию в российских больницах, принимающих пациентов с COVID-19, и направляет нуждающимся медикам средства индивидуальной защиты.

Согласно результатам сбора аналитической информации, поступившей в распоряжение "Альянса врачей", из 164 изученных медучреждений на 20 апреля, у 74,7% участников опроса вообще нет респираторов, у 74% - защитных очков, у 71% - защитных костюмов, у 48% нет перчаток, а у 41% - шапочек. У 56% респондентов отсутствуют антисептики.

Напомним, митинг пройдет 28 апреля. В нём примут участие Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Сергей Гуриев, Лев Шлосберг, Максим Резник, Илья Азар, Мария Эйсмонт, Андрей Пивоваров, Юлия Галямина, Владимир Воронцов ("Омбудсмен полиции") и другие.

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