Резник о планах Комфина сэкономить на школах: Беглову нужно просить деньги ФНБ

Оптимизация штатного расписания социальных учреждений в России всегда ведет к уменьшению доходов тех, кого оптимизируют, считает член комиссии по образованию петербургского парламента Максим Резник.

Депутат полагает, что это относится и к петербургским школам, возможность секвестирования бюджета которых сейчас обдумывают в городском комитете финансов. По мнению политика, так получается от того, что Смольный в борьбе с коронавирусом полагается на собственные ресурсы и не спешит просить средства из федерального Фонда национального благосостояния.

- Откуда-то же деньги надо брать? Очевидно, что город с этим не справляется. Для помощи людям есть Фонд национального благосостояния. Нужно просить деньги, а не что-то на правительстве у себя бубнить. Я [губернатора Александра] Беглова имею в виду. Что ты не просишь? Давай проси деньги, - прокомментировал Резник.

Напомним, ранее стало известно, что Комфин в рамках весенней корректировки бюджета планирует сократить субсидии образовательным учреждения. В Калининском районе подтвердили, что у них отрасль образования секвестирована на 789 млн рублей. Сколько всего планируется "отрезать" от школ Петербурга в Комфине не сообщают. По словам представителей комитета, работа над корректировкой бюджета продолжается. Ожидается, что она продлится до середины мая.

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