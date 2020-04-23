В РПЦ просят россиян минимизировать пользование интернетом в самоизоляции

Глава синодального Отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Пантелеимон призвал соотечественников в грамотному и правильному, в его понимании, использования свободного времени, которое высвободилось в условиях самоизоляции. Нужно учиться жить друг с другом в удовольствие, даже если временно людям некуда друг от друга деться, считает клирик.

"Даже если вы живете не один, то все-таки нужно учиться любить своих близких. Я помню, мы жили всей семьей в коммунальной квартире, у нас там было восемь семей, у каждого была своя конфорка, мы жили в одной комнате - папа, мама, бабушка, сестренка моя, я. Ну, и ничего", - приводит его слова "Интерфакс".

Церковный иерарх счел уместным провести аналогию со временем войн и репрессий.

"А как жили в концлагерях наши с вами деды, прадеды - страшно себе представить! Мы-то намного лучше жили", - отметил Пантелеимон.

Главной же опасностью сегодня, помимо коронавируса, для него является интернет, куда он призывает как можно реже заглядывать, поскольку там "очень много грязного и тревожного".

Режим самоизоляции, в разных регионах имеющий свои особенности, действует в России до 30 апреля.