Дочь Тюльпанова вошла в совет культуры молодежного парламента при Госдуме

Несостоявшийся муниципал и, по совместительству, дочь покойного экс-председателя петербургского ЗакСа Вадима Тюльпанова Милана поделилась новостью: теперь она является членом основного состава экспертного совета по культуре молодежного парламента при Госдуме. О назначении девушка известила у себя в Instagram.

Тюльпанова планирует помогать совету своими законотворческими инициативами.

"Пока это все для меня очень волнительно и неизвестно, но, я надеюсь, что мы вместе реализуем много достойных и нужных проектов", - надеется она.

В прошлом году Тюльпанова, некогда участница телевизионного шоу и экс-супруга футболиста Александра Кержакова, планировала стать муниципальным депутатом и даже подавала документы для участия в выборах в МО "Гавань". Впрочем, заручиться поддержкой населения ей не удалось.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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