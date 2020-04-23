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12:36

Хирургию клиники Петра Великого закрыли на "коронавирусный" карантин

фото ЗакС политика Хирургию клиники Петра Великого закрыли на "коронавирусный" карантин

Хирургическое отделение двух павильонов клиники Петра Великого вынужденно закрыли на карантин, информирует петербургский комитет по здравоохранению.

Дело в том, что в павильонах №13 и №15 у одного из пациентов обнаружили наличие в организме коронавирусной инфекции.

В обсервации временно оказались все пациенты и медперсонал указанных корпусов. Карантин продлится ещё как минимум неделю.

Это уже не первый случай в городе, когда при обнаружении больного с COVID-19 свои двери на вход и выход закрывают различные медучреждения и студенческие общежития. Последний раз это произошло со студентами Первого меда, которых заперли на 2 недели в стенах временного обиталища.

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