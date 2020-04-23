Хирургию клиники Петра Великого закрыли на "коронавирусный" карантин

Хирургическое отделение двух павильонов клиники Петра Великого вынужденно закрыли на карантин, информирует петербургский комитет по здравоохранению.

Дело в том, что в павильонах №13 и №15 у одного из пациентов обнаружили наличие в организме коронавирусной инфекции.

В обсервации временно оказались все пациенты и медперсонал указанных корпусов. Карантин продлится ещё как минимум неделю.

Это уже не первый случай в городе, когда при обнаружении больного с COVID-19 свои двери на вход и выход закрывают различные медучреждения и студенческие общежития. Последний раз это произошло со студентами Первого меда, которых заперли на 2 недели в стенах временного обиталища.