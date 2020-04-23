СМИ: Главу Военно-медицинской академии отстранили после массового заражения курсантов

Министерство обороны отстранило начальника Военно-медицинской академии, генерал-майора Александра Фисуна от службы после того, как в училище произошла вспышка коронавирусной инфекции среди курсантов, пишут "Бумага" и "Фонтанка".

Минобороны проводит собственное расследование обстоятельств инцидента, в связи с чем Фистун и отстранен, однако при этом военное ведомство готовит указ о его увольнении. Во главе академии генерал стоял с 2018 года.

Напомним, 20 апреля в Минобороны сообщили о том, что не менее 55 курсантов петербургской Военно-медицинской академии в Петербурге заразились COVID-19. Заболевших поместили на карантин, а контактных разместили в спортзале. Некоторые СМИ написали, что вспышка инфекции могла произойти после репетиции парада в Левашово, однако Минобороны отрицает участие курсантов в обозначенном мероприятии.