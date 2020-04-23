Шлосберг просит правительство поддержать в равной степени все субъекты бизнеса

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг выступил с развернутой критикой правительственного постановления, согласно которому государство в условиях пандемии коронавируса берется поддерживать финансово только определенные сегменты экономики. Политик полагает, что это ни на чем не основано и что такой подход попросту противоречит смыслу основного закона страны. Никакой внятной аргументации в поддержку этого постановления, подчеркивает он, гражданам представлено не было.

"Полагаю, что в условиях всеобщего экономического кризиса, вызванного не зависящими от участников рынка причинами, поддержка одних отраслей экономики без оказания равной поддержки другим отраслям приведет к росту социального неравенства и общественной напряженности, нарушит нормы и правила справедливости, усилит имущественное расслоение и неравенство", - говорится в письменном обращении Шлосберга к премьер-министру Михаилу Мишустину.

"Яблочник" просит премьера внести коррективы в постановление от 3 апреля и дополнить список поддерживаемых предприятий всеми субъектами малого и среднего бизнеса, зарегистрированными в России и действующими в рамках закона - независимо от отрасли экономики, в которой они задействованы.