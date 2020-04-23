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13:37

В Кремле отозвались о внутреннем конфликте в редакции "Ведомостей"

фото ЗакС политика В Кремле отозвались о внутреннем конфликте в редакции "Ведомостей"

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высказала о конфликте редакции газеты "Ведомости" со своим новым и.о. главреда Андреем Шмаровым, который, среди прочего, днём ранее ввёл запрет на публикацию критических заметок о Владимире Путине и опросов "Левада-центра".

"Я не знаю, от кого он [Шмаров] мог получить такие рекомендации [снять публикацию о "Роснефти"]. Мы не можем никак комментировать редакционную политику, не хотим влезать в редакционные дела того или иного СМИ. И мы были и остаёмся заинтересованы в том, чтобы на нашем информационном рынке продолжали действовать классные талантливые издания с очень талантливыми коллективами", - так ответил Песков на вопрос "Медузы" о ситуации в "Ведомостях".

Шмаров, в свою очередь, с кремлевским пресс-секретарем солидарен: "Иного и быть не может".

Конфликт медиаменеджера с редакцией газеты начался с первой же встречи. Взаимные претензии укрепились после того, как Шмаров отредактировал текст Константина Сонина о "Роснефти", частично исказив его суть. Позднее текст и вовсе пропал с сайта "Ведомостей". А накануне, как упоминалось выше, он запретил в статьях критиковать Путина и ссылаться на опросы "Левада-Центра".

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