В реку Новую продолжают сливают отходы

Депутат МО "Ульянка" Никита Кириллов внял новейшим жалобам местных жителей и проинспектировал реку Новую, которая годами страдала от загрязнения предприятиями и к которой эта проблема, судя по цвету воды, вернулась.

Мундеп шел вдоль течения к руслу и недалеко от КАД обнаружил здание, похожее на очистное сооружение, стоящее по соседству с крематорием для животных. По данным Кириллова, за эту территорию сельскохозяйственного назначени отвечает предприятие "Предпортовый".

"Визуальное обследование территории позволило убедиться, что стоки идут по дренажным каналам с территории предприятия, затем попадают в белый одноэтажный дом, который, следует полагать, исполняет функцию очистного сооружения. Далее стоки попадают в дренажный канал, который идет через поле и затем впадает в реку Новая", - рассказал муниципал.

Неприятно впечатленный запахом и цветом воды в реке, он счел, что очистное сооружение работает неисправно и в нарушение всех норм отравляет среду обитания. В результате Кириллов послал два обращения по зафиксированной им проблеме - в профильный комитет Смольного и в природоохранную прокуратуру.