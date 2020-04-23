Песков о COVID-19 в РФ: Ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день РФ ещё не достигла плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Высказывание чиновника приводит РИА "Новости".

"Достаточно просто цифры посмотреть за позавчера, за вчера, в ретроспективе на неделю, и каждый день просто самостоятельно мониторить эти цифры, они широко доступные, и видно, что ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной", - поделился наблюдениями Песков.

Напомним, за минувшие сутки в России зарегистрировано 4774 новых случаев инфицирования граждан COVID-19. По сообщению оперативного штаба, среди новых зараженных практически у 48% болезнь клинически не проявлялась. Всего заболели почти 63 тысяч россиян, умерли 555, излечились - 4891.