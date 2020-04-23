Минтруд выступает за введение карантина во всех ПНИ и домах престарелых

Руководство Министерства труда разослало по регионам телеграмму, в которой чиновников просят закрыть местные психоневролонические интернаты (ПНИ) и дома престарелых на карантин, о чем пишет ТАСС. Эта мера, по словам замминистра Ольги Баталиной, фактически была предрешена и "неизбежна".

На сегодняшний день официально известно, что инфицированы коронавирусом 457 обитателей 16 подобных учреждений, сосредоточенных на территории семи регионов. По наблюдениям Баталиной, заражение в интернатах происходит как минимум двумя способами.

"Первый - это, конечно, сотрудники, потому что, действительно, они живут ровно так же, как мы с вами, - они ездят на общественном транспорте, ходят в магазины, общаются с другими людьми. Второй способ - проникновение вместе с проживающим после выписки из медицинских организаций", - рассказала чиновница.

Дома престарелых полностью закрыли на карантин в 29 субъектах РФ. Еще в 46 регионах это произошло частично.

Всего в России по состоянию на 23 апреля страдают от COVID-19 человек. Россия входит в первую десятку стран, которые в наибольшей степени охватила пандемия коронавируса.