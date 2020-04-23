"Русь сидящая" подала в суд на RT и РЕН-ТВ

Фонд помощи заключенным "Русь Сидящая" обратился в столичный Арбитраж с иском против телеканалов RT и РЕН-ТВ из-за опубликованных ими новостей о возбуждении уголовного дела о "коронавирусном" фейке (ст. 207.1 УК РФ), которое якобы было заведено в отношении организации .

"Мы для себя приняли решение подавать иск почти сразу же, это тоже требовало определенного продумывания. Вчера подготовили, сегодня подали. Требуем опровергнуть публикации и удалить их", - поделился с "МБХ медиа" глава юридического отдела фонда Алексей Федяров.

Напомним, 15 апреля оба телеканала проинформировали о том, что новгородский Следком возбудил в отношении "Руси сидящей" дело о распространении недостоверной информации о COVID-19 из-за размещенной на сайте организации новости о якобы заражении зэков в колонии города Топорок. Сами правозащитники указывали, что в публикации говорилось только о заболевших заключенных в ИК, а о коронавирусе речи не шло.

После этого главу фонда Ольгу Романову, постоянно проживающую за границей, вызвали на допрос в новгородский СК в статусе свидетеля.