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17:00

Меценаты закупили просроченные аппараты ИВЛ и для других владимирских больниц

фото ЗакС политика Меценаты закупили просроченные аппараты ИВЛ и для других владимирских больниц

Благодетели приобрели просроченные на 15 лет аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) не только для городской больницы №6 Владимира, но и для других населенных пунктов региона - Коврова и Мурома, информирует ТАСС. Руководитель областного департамента здравоохранения Алексей Мозалев отчитался, что техника на баланс медучреждений принята не была.

40 аппаратов ИВЛ купили на свои деньги местные предприниматели: их должны были установить в центральной городской больнице и инфекционном корпусе больницы № 1.

Глава городского округа Муром Евгений Рычков сообщил ранее, что на деньги локальных предприятий были приобретены 7 резервных аппаратов, поступивших в инфекционный госпиталь, учрежденный на базе горбольницы № 3.

В начале апреля благотворительный фонд, учрежденный самым богатым депутатом Госдумы-2018 Григорием Алексеевым, известил о покупке 50 аппаратов ИВЛ для нужд Владимирской области. Позднее вскрылось, что техника оказалась просроченной.

В итоге делом заинтересовался региональный Следком, установивший, что техника модели "ФАЗА - 5 НР" выпускалась с 1999 по 2001 годы, и срок её эксплуатации давно истёк. Кроме того, аппараты оказались неприспособлены под современные нужды больниц. Возбуждено дело по части 1 статьи 238.1 УК РФ (Сбыт недоброкачественных и не зарегистрированных медицинских изделий в крупном размере).

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