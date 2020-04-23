Активисты доставили бесплатные обеды для пожилых людей Кировского района

Инициативная группа петербуржцев организовала доставку бесплатных горячих обедов для пожилых людей из Социально-досугового отделения №5, сообщила ЗАКС.Ру экс-депутат МО "Васильевский" и автор инициативы Анна Замараева. По ее словам, еду предоставили тем жителям, у кого в настоящий момент нет рядом родственников, которые могли бы о них заботиться. Всего передано около 60 обедов от службы доставки еды "Едавик", рассказала экс-мундеп.

Замараева рассчитывает продолжить предоставление горячих блюд пожилым людям. Она сообщила, что сейчас обращения на такую помощь есть из Центрального и Василеостровского районов.

- Я надеюсь, что это наша не единственная акция - мы будем дальше продолжать. Самое главное - показать заботу в эти сложные времена для пожилого поколения, потому что им сейчас сложнее всего. Все-таки желательно, чтобы они не выходили из дома, берегли здоровье. Поэтому мы хотели тем самым показать, что для нас очень важны их безопасность и здоровье, - рассказала Замараева.

Она добавила, что в акции приняли участие также волонтеры от петербургского отделения ЛДПР.