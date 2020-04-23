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17:24

Активисты доставили бесплатные обеды для пожилых людей Кировского района

фото ЗакС политика Активисты доставили бесплатные обеды для пожилых людей Кировского района

Инициативная группа петербуржцев организовала доставку бесплатных горячих обедов для пожилых людей из Социально-досугового отделения №5, сообщила ЗАКС.Ру экс-депутат МО "Васильевский" и автор инициативы Анна Замараева. По ее словам, еду предоставили тем жителям, у кого в настоящий момент нет рядом родственников, которые могли бы о них заботиться. Всего передано около 60 обедов от службы доставки еды "Едавик", рассказала экс-мундеп.

Замараева рассчитывает продолжить предоставление горячих блюд пожилым людям. Она сообщила, что сейчас обращения на такую помощь есть из Центрального и Василеостровского районов.

- Я надеюсь, что это наша не единственная акция - мы будем дальше продолжать. Самое главное - показать заботу в эти сложные времена для пожилого поколения, потому что им сейчас сложнее всего. Все-таки желательно, чтобы они не выходили из дома, берегли здоровье. Поэтому мы хотели тем самым показать, что для нас очень важны их безопасность и здоровье, - рассказала Замараева.  

Она добавила, что в акции приняли участие также волонтеры от петербургского отделения ЛДПР. 

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