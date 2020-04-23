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Поправки в Конституцию

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18:16

BBC: Регионы потратили миллионы на контракты по подготовке к голосованию по изменению Конституции

фото ЗакС политика BBC: Регионы потратили миллионы на контракты по подготовке к голосованию по изменению Конституции

Региональные власти и избиркомы заключили 280 контрактов на предпроцедурные подготовки к общероссийскому голосованию по внесению изменений в Конституцию, известила "Русская служба BBC".

Договоры подписали в 17 субъектах РФ, их общая сумма составляет 430 млн рублей. Указывается, что из 280 контрактов избирательные комиссии регионов только заключили 17.

Наиболее остальных на подготовку потратились чиновники Сахалинской области - 216 млн рублей, следом идет Москва - 121 млн рублей. Власти Сахалина намерены потратить деньги, например, на брендированные шары на палочках, обложки для паспортов, магниты на холодильники, флэшки-браслеты, термокружки, футболки и наборы "из четырех видов семян в индивидуальной упаковке": на всё перечисленном должна присутствовать конституционная тематика.

Примечательно, но свыше 170 контактов были заключены после 25 марта, то есть после того, как Владимир Путин объявил о переносе электорального события. Ранее  стало известно, что процесс точно "замораживается" как минимум до середины лета.

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