Радзиховский нашел "феноменальным" нерастущий рейтинг Путина в условиях кризиса

Политолог и публицист Леонид Радзиховский пришел к выводу, что по иронии судьбы 2020 год в виде пандемии коронавируса и связанного с ней экономического кризиса обнулили не сроки президентства Владимира Путина, а фактически его самого и потребность в нем со стороны населения. Теперь, отмечает он, об этом можно говорить окончательно и уверенно. В его понимании,во втором квартале 2020 года народ уже ничем не купить, поскольку купить нечем, и не отвлечь ложными целями от проблем, которые серьезнее, чем предыдущие кризисы. Свою речь журналист выстроил в форме обращения к президенту на "ты".

"Все геополитические сказки закончились. Абсолютно никого не интересуют ни твои ракеты, ни твои великие геополитические успехи ни в Сирии, ни даже, страшно сказать, в Донбассе. Так же, как никого не интересует твой Соловьев, а самое главное - ты сам никого не интересуешь и твое окружение. Наоборот, только раздражает. Все понимают, что тебе надо уходить, ты давно засиделся", - произнес Радзиховский в эфире YouTube-канала Newsader.

Нынешней весной, по его оценке, в России наблюдается уникальная ситуация: страна упрямо не хочет объединяться вокруг лидера в трудную минуту. Практически весь остальной мир, подчеркивает он, ведет себя иначе.

"Это может быть плохой руководитель, хороший, неважно, но во время грозы дети бегут к папе, даже если не любят. Страшно вырос рейтинг у Трампа, у Бориса Джонсона. У Путина рейтинг не растет - это феноменальный случай. В ситуации неизбежного сплочения. Умерла так умерла", - заключил эксперт.