Комздрав сигнализировал о перегруженности больниц

О беспрецедентной перегруженности всей петербургской системы здравоохранения заявили чиновники из профильного комитета Смольного, передает портал MR7. Виной тому - возрастающее с каждым днем число заболевших граждан, испытывающих симптомы коронавирусной инфекции. Последнее обстоятельство, утверждают в комитете, вытекает из-за плохого соблюдения правил самоизоляции.

По состоянию на 23 апреля больных с признаками COVID-19 принимают только девять больниц, и количество коек в них ограничивается числом 4013. В городском правительстве анонсируют, что с 28 апреля таких пациентов смогут принимать еще пять медучреждений: Мариинская больница, Городская больница № 38 им. Н.А.Cемашко, Городская больница № 15, Роддом № 16 и детская городская больница святой Ольги.

Всего в Петербурге COVID-19 выявлен у 2458 человек.