Главу Комздрава Лисовца выписали из больницы после проверки на COVID-19

Председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, попавшего в больницу №40 с симптомами коронавирусной инфекции во вторник, выписали домой. Информацию об этом передали в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Первоначальный тест на COVID-19 показал положительный результат, однако две последующих проверки чиновника дали противоположный ответ. Всех коллег Лисовца по комитету тоже протестировали, и коронавирусной инфекции в организме ни у одного из них не обнаружили.

В ближайшее время глава комитета продолжит выполнять свои обязанности.