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9:30

СМИ: Главный храм ВС РФ украсят мозаиками с Путиным, Шойгу и Сталиным

фото ЗакС политика СМИ: Главный храм ВС РФ украсят мозаиками с Путиным, Шойгу и Сталиным

Стены главного храма вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот" собираются украсить мозаикой с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина, пишет "МБХ медиа" со ссылкой на источник.

Издание опубликовало фотографии незавершенных мозаик, которые прислал источник. На них, кроме Путина, Шойгу и Сталина, можно увидеть спикера Совфеда Валентину Матвиенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совбеза Николая Патрушева, директора ФСБ Александра Бортникова, начальника генштаба ВС Валерия Герасимова.

На еще одной мозаике изображен парад Победы 1945 года, над головами солдат виден портрет Иосифа Сталина. Еще на одной из частей мозаики упоминается присоединение Крыма с подписью "Крым наш".

Главный храм вооруженных сил Росии начали строить в 2018 году, открыть его планируется 9 мая 2020 года. Высота храма составит 95 метро. Стоимось оценивается в 6 млрд рублей, из которых половина – средства из бюджета Москвы и Подмосковья, остальное – пожертвования.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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