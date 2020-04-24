Комитет ЗакСа одобрил введение часа исполнительной власти в парламенте

Комитет по законодательству Законодательного собрания 24 апреля принял проект постановления о часе правительства в парламенте. Согласно документу, депутаты могут подготовить вопросы о социально-экономическом развитии города и предлагать представителей исполнительной власти, которые будут на них отвечать. Предложения парламентарии должны направлять в постоянную комиссию по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству ЗакСа, сообщается в проекте постановления.

Там же отмечено, что приглашенный для выступления представитель исполнительный власти должен выступать лично. Если же он не приходит, то депутаты рассматривают вопрос об обращении к губернатору Петербурга с просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности неявившегося чиновника.

Глава комитета по законодательству парламента Денис Четырбок напомнил на заседании, что проект подготовлен по просьбе спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. Члены комитета решили направить документ о часе исполнительных органов власти на общее заседание городского парламента.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.