Экс-депутат ЗакСа Волчек решил почитать "Песнь льда и пламени" в изоляторе

Бывший депутат Госдумы и Заксобрания Петербурга Денис Волчек находится в СИЗО на Петровке в Москве, члены Общественной наблюдательной комиссии проверили условия его содержания, передает "Интерфакс" со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Алексея Мельникова.

По словам Мельникова, с самим Волчеком общественники не пересеклись, он находился на допросе. Представитель ОНК рассказал, что телевизора в камере экс-депутат нет, он не предусмотрен правилами внутреннего распорядка.

"Но были книги, в частности, "Битва королей" Джорджа Мартина из популярной саги "Песнь льда и пламени" и детектив Чингиза Абдулаева", - добавил Мельников.

Волчека, а также предпринимателя Зураба Плиева подозревают в покушении на мошенничество. По версии следствия, их представитель получил от доверенного лица одного из бизнесменов 8 млн рублей за то, чтобы коммерсанта не привлекли к уголовной ответственности.

Волчек был депутатом петербургского парламента от ЛДПР в 2002 году. В 2007-м избрался в Госдуму, став депутатом сначала V, а потом и VI созывов. В 2016 году у Волчека случился конфликт с Владимиром Жириновским, после чего он попробовал избраться вновь, но уже от "Справедливой России", однако проиграл.