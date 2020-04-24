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10:44

Количество зараженных коронавирусом в России возросло до 68 тысяч человек

фото ЗакС политика Количество зараженных коронавирусом в России возросло до 68 тысяч человек

За последние сутки в России зафиксированы 5849 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число заболевших возросло до 68 622 тысяч, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Более половины новых случаев – 2957 – приходится на Москву, еще 611 человек заболели в Подмосковье. В Петербурге заражение коронавирусом подтверждено за день у 253 человек.

В Мурманской области за сутки заболели 60 человек, в Ленобласти – 39. В Калининградской области прибывилось 18 случаев заражения, в Псковской – 15, в Архангельской и Новгородской – по 14. В Коми заболели еще 11 человек, в Вологодской области – 9, в Карелии - 2. 

Умерли за день 60 пациентов с коронавирусом, в общей сложности количество летальных исходов составляет 615. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 5568 человек.

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