В Минздраве пока не видят признаков "карантинной" алкоголизации россиян

Сведения о возросших продажах спиртных напитков и якобы повышенный интерес россиян к употреблению алкоголя в период самоизоляции прокомментировал главный нарколог Минздрава Евгений Брюн. Его данные говорят скорее об обратном: в столичный центр наркологии вместо привычных 200-270 человек ежедневно стали обращаться втрое реже.

"Легкое снижение обращаемости - это острые, экстренные госпитализации, которые невозможно отложить, это объективная реальность", - рассказал врач "Интерфаксу".

По его словам, прежде всего всего речь идет о больных с белой горячкой и другими опасными для жизни формами интоксикации, а картина в целом выглядит совсем иначе.

"Подтвердить, что люди стали больше пить, не можем", - заключил Брюн.

Отметим, что в некоторых регионах режим самоизоляции для граждан до 30 апреля включает в себя ограничение на продажу выпивки. Так поступили, в частности, в Карелии, где ее можно купить только в первйо половине дня.