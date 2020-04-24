Мишустин утвердил соглашение Смольного и МВД о ловле нарушителей режима самоизоляции

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое утверждает соглашение между правительством Петербурга и министерством внутренних дел о составлении протоколов за нарушение режима самоизоляции, документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь полиция будет выявлять нарушителей ст. 8.6.1 закона Санкт-Петербурга (нарушение требований нормативно-правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности). За мероприятия с присутствием граждан, работу магазинов, кроме разрешенных, заведений общепита будут грозить штрафы до 500 тысяч рублей.

Соглашение Смольный и МВД подписали 20 апреля.