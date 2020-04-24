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11:59

"Коммунисты России" видят в запрете проводить Первомай политический мотив

фото ЗакС политика "Коммунисты России" видят в запрете проводить Первомай политический мотив

Петербургское отделение "Коммунистов России" получило отказ Смольного на свою заявку, в которой они добивались проведения на площади Ленина первомайского митинга с максимальной численностью 50 участников. 

Лидеру городской ячейки Сергею Малинковичу представляется, что в данном случае опасности пандемии - это не более, чем чиновничьи отговорки, в то время как на самом деле власть не хочет привлечения лишнего внимания к "красной" повестке. В подтверждение своей идеи он ссылается на то, что ранее их заявки по аналогичной форме никаких придирок в администрации Петербурга не встречали.

"Мы, конечно, не пойдем на проведение несанкционированной акции, но осуждаем запрет властей на проведение митинга; мы проведем онлайн-акции, которые могут стать для буржуазных чиновников еще более неприятными, чем небольшой митинг, который они запретили, не желая слушать критику капитализма", - объявил Малинкович.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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