Глава МО "Лиговка-Ямская" снял с должности руководителя местной администрации

Председатель муниципального совета МО "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский решил снять с поста врио главы местной администрации Виктора Жданцева, сообщил в разговоре с ЗАКС.Ру последний. По его словам, Войтановский подписал собственное распоряжение о смещении с должности врио главы 23 апреля.

В документе указано, что Жданцев лишается должности "в связи с несогласованными действиями по исполнению бюджета муниципального образования". Решение вступает в силу с 24 апреля.

Администрация не должна согласовывать с советом проводимые закупки, заявил Жданцев. Он добавил, что глава МО действует вне рамок своих полномочий - он не может снять с должности руководителя местной администрации своим единоличным распоряжением.

В Уставе муниципалитета прописано, что при отсутствии главы администрации его полномочия исполняет его заместитель. В настоящий момент зам в округе только один - Жданцев.

Он сообщил, что планирует продолжить работать в должности врио главы администрации. Также Жданцев намерен обратиться в суд с требованием признать распоряжение Войтановского незаконным, а затем написать заявление на главу МО в Следственный комитет.

Ранее ЗАКС.Ру подробно рассказывал о конфликте в муниципалитете "Лиговка-Ямская".

София Саттарова