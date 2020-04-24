Суд признал законным отказ Смольного согласовывать пикет координатора "Весны"

Смольнинский суд Петербурга отказал в удовлетворении иска координатора "Весны" Богдана Литвина, который оспаривал отказ в согласовании пикета против поправок в Конституцию, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В иске Литвин указывал, что считает этот отказ незаконным, поскольку он обоснован постановлением о введении режима самоизоляции в Петербурге: этот документ истец считает принятым без необходимых полномочий и прочиворечащим нормам права. Также Литвин указывал, что планировал обеспечить соблюдение мер профилактик: иметь при себе аптечку, санитайзеры и медицинскую маску и предупреждать прохожих о необходимости держаться подальше.

Городский суд Петербурга ранее оставил без движения иск Литвина об оспаривании запрета на посещение парков и проведение массовых мероприятий.

Напомним, постановление № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" было принято Смольным 13 марта 2020 года. Позже в него несколько раз вносили изменения. Этим документом городские власти установили ряд запретов и ограничений, действующих на период повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Специальные меры изначально действовали до 5 апреля, но затем были продлены до начала мая.