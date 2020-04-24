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13:52

СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

фото ЗакС политика СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

Совет при президенте по правам человека обсуждает идею ослабления режима самоизоляции в Москве на время майских праздников, пишет "Коммерсантъ".

По словам главы СПЧ Валерия Фадеева, нужно подумать, "как дать людям возможность дышать воздухом".

"Впереди майские праздники, миллионы людей в эти дни сажают картошку, и для них это не развлечение, а способ прокормиться. Сейчас мы изучаем ситуацию в регионах по введению ограничений на передвижение, чтобы понять, насколько наши предложения могут быть распространены на всей территории России", - сказал он.

Член СПЧ Иван Засурский, в свою очередь, предлагает ввести "зеленый пропуск" на утренние пробежки и велопрогулки в столице. По его словам, когда люди "гуляют в одиночестве, шанс заразиться или заразить равен нулю".

"Пусть жители Москвы катаются на велодорожках, в которые вложен не один миллион рублей", - добавил он. Эту идею поддерживают не все члены СПЧ: некоторые опасаются, что люди начнут гулять группами.

Тем не менее, начальник главного контрольного управления мэрии Москвы Евгений Данчиков заявил, что повода для смягчения мер самоизоляции на майские праздники нет, передает "Интерфакс". Он напомнил, что ежедневный прирост заболеваемости продолжается, и почти половина зараженных – это молодежь.

Будет ли продлен режим самоизоляции, в течение недели объявит президент Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Пока режим действует до 30 апреля.

На 24 апреля в России зафиксировано 68,7 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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