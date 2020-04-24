Ущерб бюджету Псковской области от коронавируса превысил ожидания губернатора

В ходе совещания с подчиненными губернатор Псковской области Михаил Ведерников озвучил новые цифры, которыми оценивается ущерб, уже причиненный региону пандемией коронавируса. В ситуации, когда пик эпидемии еще не пройден, показатели превышают предыдущие расчеты на весь ее период.

"В настоящий момент 3,7 млрд рублей мы уже видим как выпадающие доходы по итогам года. И 5,4 млрд рублей - это те средства, которые нам будут необходимы для обеспечения устойчивого развития экономики. Мы активно работаем в этой части с федеральным центром, рассчитываем на поддержку", - приводит его слова ТАСС.

Он вполне допускает, что, ко всеобщему сожалению, это еще далеко не предел. Ранее Ведерников предполагал, что область пострадает от COVID-19 только на 7 млрд рублей.

По состоянию на 24 апреля, в Псковской области инфицировано коронавирусом 93 и умерло от недуга 7 человек. В последние дни наблюдается резкий рост числа заразившихся.