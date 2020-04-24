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14:55

Амосов спокоен за сохранность флоры и фауны в Пискаревском парке

фото ЗакС политика Амосов спокоен за сохранность флоры и фауны в Пискаревском парке

Петербургский депутат Михаил Амосов, традиционно избирающийся от Калининского района, с пониманием отнесся к решению своих коллег по парламенту исключить Пискаревский парк из списка объектов, претендующих на статус особо охраняемой территории.

Несмотря на то, что, по его словам, многие жители района задают ему тревожные вопросы по этой проблеме, сам депутат полагает, что последнее решение ЗакСа не сулит парку никакого вреда.

"Важнее то, что территория парка остаётся в ЗНОП, его границы зафиксированы в генеральном плане. Такое положение даёт возможность и сохранить зелёные насаждения и провести комплексное благоустройство. Разработка соответствующего проекта сейчас идёт. В проекте должны быть учтены пожелания горожан", - обозначил Амосов свою позицию.

По его словам, в парке как росли, так и продолжают расти краснокнижные растения, строят гнезда птицы, и ничто не мешает сохранить зеленую зону в безопасном для них виде. Кроме того, Амосова обнадеживает наличие в рабочей группе при районной администрации его соратника Сергея Назарова, следящего за проектом благоустройства парка.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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