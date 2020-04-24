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15:16

Митрополит Варсонофий подарил городу аппараты ИВЛ

фото ЗакС политика Митрополит Варсонофий подарил городу аппараты ИВЛ

Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий преподнес городу подарок в виде трех аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), призванных помочь людям, которые пострадали от пандемии коронавируса.

"Молясь о здравии петербуржцев, надеюсь, что устройство кому-то поможет исцелиться от болезни", - цитирует текст сопроводительного письма к подарку сайт Смольного.

Технику направили в детскую городскую клиническую больницу №5 имени Филатова.

Отметим, что у Варсонофия к пандемии коронавируса и связанным с ней ограничениям - непростое отношение. Когда Смольный наложил запрет на посещение храмов прихожанами, первоначально митрополия заняла протестную позицию. Звучали даже апелляции к тому, что решение городского правительства нарушает основной закон, однако со временем светской и религиозной властям удалось достигнуть компромисса. Позже Варсонофий пролетел над городом с иконой, пытаясь таким образом внести свой вклад в победу над вирусом.

По последним данным, в городе живут 2711 человек, инфицированных COVID-19.

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