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15:51

СК предъявил обвинение по двум статьям призывавшему к митингу во Владикавказе певцу Чельдиеву

фото ЗакС политика СК предъявил обвинение по двум статьям призывавшему к митингу во Владикавказе певцу Чельдиеву

Следственный комитет предъявил обвинения оперному певцу из Северной Осетии Вадиму Чельдиеву обвинения по двум статьям, сообщил в Telegram руководитель "Агоры" Павел Чиков.

Обвинения предъявлены по ст. 207.1 УК РФ (распространение фейковой информации) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, он опубликовал фейковую информацию о коронавирусе в Instagram, а когда его 17 апреля задержали в Петербурге и конвоировали в Северную Осетию, он ударил оперативника Центра "Э". Также Промышленный суд Владикавказа оштрафовал Чельдиева на 75 тысяч по ч. 9 ст. 13.15 УК РФ (злоупотребление свободой СМИ) за один из постов.

Чельдиев призывал жителей Владикавказа выйти на акцию протеста. 20 апреля люди вышли на митинг к регионального правительства, требуя помочь тем, кто потерял работу из-за ограничительных мер по коронавирусу, и в том числе высказываясь против задержания Чельдиева. Под конец акции полиция попыталась вытеснить людей, некоторые в ответ начали бросать камни. Были задержаны 69 человек, СК возбудил уголовное дело.

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