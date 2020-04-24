Экс-депутат ЗакСа Волчек арестован по делу о мошенничестве

Пресненский суд Москвы арестовал бывшего депутата Госдумы и Заксобрания Петербурга Дениса Волчека по делу о вымогательстве, передает РИА "Новости".

В СИЗО Волчек останется до 22 июня. На тот же срок арестован бизнесмен Зураб Плиев. По информации источника ТАСС, последний дал признательные показания.

Волчека и Плиева подозревают в покушении на мошенничество. По версии следствия, их представитель получил от доверенного лица одного из бизнесменов 8 млн рублей за то, чтобы коммерсанта не привлекли к уголовной ответственности.

Волчек был депутатом петербургского парламента от ЛДПР в 2002 году. В 2007-м избрался в Госдуму, став депутатом сначала V, а потом и VI созывов. В 2016 году у Волчека случился конфликт с Владимиром Жириновским, после чего он попробовал избраться вновь, но уже от "Справедливой России", однако проиграл.