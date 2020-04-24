Муниципалы хотят разместить одиноких пенсионеров и колясочников в пустующих гостиницах

Члены партии "Справедливая Россия", представленные в нескольких муниципальных советах Петербурга, направили губернатору Александру Беглову обращение, в котором, среди прочего, предлагают задействовать пустующие помещения гостиничного фонда для помощи одиноким и больным людям на период пандемии коронавируса.

Ухаживать за такими людьми проще, когда они находятся в одном месте, полагают авторы документа, и. кроме того, от этого могут выиграть и владельцы гостиниц, поскольку для реализации инициативы государство должно будет выделить им бюджетные деньги.

Эсеры предлагают также другие шаги, тесно связанные с предложенным выше: продлить период самоизоляции для лиц старше 65 лет до конца мая и организовать для маломобильных и одиноких пенсионеров снабжение медикаментами и средствами индивидуальной защиты. Пожилые петербуржцы, утверждается в письме, не должны, рискуя здоровьем и жизнью, выходить за необходимыми товарами на улицу самостоятельно.

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