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17:46

Смольный выделил 7,2 млн рублей на экспозицию об Арктике

фото ЗакС политика Смольный выделил 7,2 млн рублей на экспозицию об Арктике

Комитет по делам Арктики начал готовиться к выставке Offshore Marintec Russia 2020, которая пройдет 6-9 октября в "Экспофоруме". На зону Петербурга Смольный готов потратить из бюджета города 7,2 млн рублей

Площадка Петербурга на Международной выставке и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа Offshore Marintec Russia 2020 займет не менее 120 квадратных метров. Там будут размещены зоны ресепшена, делового общения, размещения экспонатов, переговорная для представителей промышленности и науки, работающих по "арктическим" направлениям, и несколько технических зон. Для чиновников предусмотрена также отдельная "приватная переговорная".

В зоне экспозиции планируется использовать различные мультимедийные средства и интерактивные элементы: тач-скрины, тач-панели, аттракционы виртуальной реальности и другое. Зона открытого делового общения должна быть готова принять не менее 20 посетителей. 

Угощать интересующихся достижениями Петербурга в области освоения Арктики планируется чаем и кофе, легкими закусками, мини-бутербродами с красной рыбой и сырокопченой колбасой и канапе.

Организаторы Offshore Marintec Russia 2020 на своем сайте уведомляют, что следят за актуальными событиями и рекомендациями властей и Роспотребнадзора по борьбе с эпидемией коронавируса, и убеждены, что выставка в запланированные даты состоится. 

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