Петербургские школьники получат право закончить учебный год досрочно

Вице-губернатор Ирина Потехина объявила о том, что каждая петербургская семья может претендовать на досрочное завершение учебного года для своих детей.

"Обучение будет продолжаться до конца мая, но по заявлению родителей можно закончить обучение до начала мая и уехать на дачу", - цитирует слова чиновницы пресс-служба Смольного.

Условие распространяется на учащихся с 1 по 8 классы. По словам Потехиной, аттестовать учащихся будут, исходя из оценок, полученных в первых трех четвертях, и, кроме того, школьная программа в мае представляет собой всего лишь повторение усвоенного в течение года.

Официально последний день учебного года, который для петербургских детей с середины марта проходит в онлайн-режиме, намечен на 22 мая.

Напомним, что ранее депутаты ЗакСа обращали внимание на сложность дистанционного обучения для учащихся младших и средних классов в отстутствие взрослых. Борис Вишневский предлагал организовать присмотр за школьниками, а Алексей Цивилев - перенести последний учебный месяц на август.

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