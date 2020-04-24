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18:55

Burger King пригрозил Милонову иском на 100 млн рублей за критику бургеров

фото ЗакС политика Burger King пригрозил Милонову иском на 100 млн рублей за критику бургеров

Директор по коммуникациям "Бургер Кинг Россия" Иван Шестов заявил, что компания готовит иск к депутату Госдумы Виталию Милонову из-за нелицеприятных высказываниях о бургерах в свете критики акции по предоставлению бесплатных обедов медикам скорой помощи, пишет "Петербургский дневник".

Милонов заявил, что медики едва ли нуждаются в такой пище, поскольку сами понимают, какой вред здоровью может нанести употребление "этого вида малосъедобной продукции". Депутат назвал продукцию Burger King "некачественной, искусственной" и содержащей трансжиры и вредные ингредиенты, а компанию-производителя – "мерзавцами". Саму же акцию по предоставлению бесплатных обедов врачам "скорой" Милонов назвал "только пиар-ходом, попыткой лишний раз напомнить о себе".

Представитель Burger King подчеркнул, что состав говяжьих котлет для бургеров полностью натуральный, а для поставщиков установлены жесткие критерии по качеству и составу.

"Мы готовим судебный иск на Виталия Милонова за нанесение ущерба репутации бренда "Бургер Кинг" стоимостью 100 миллионов рублей, который планируем подать после окончания карантинных мер", – заявил Шестов.

Милонов в ответ заявил, что не думает, будто "компания действительно понесла какой-то ущерб, тем более на обозначенную сумму". Ответных мер он принимать не планирует.

 


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