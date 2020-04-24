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19:17

Псковскую журналистку вызвали в полицию из-за публикации о коронавирусе

фото ЗакС политика Псковскую журналистку вызвали в полицию из-за публикации о коронавирусе

Автора издания "МБХ Медиа" Людмилу Савицкую вызвали в полицию. Приглашение, по ее словам, поступило в устном и письменном виде, причем в первом случае речь предстоящая беседа анонсировалась как допрос.

"В повестке указано, что мне нужно прибыть в ООПАЗ МВД по Псковской области в качестве свидетеля. Дело касается материала, который вышел на „Северо-Запад. МБХ медиа" с заголовком "Ситуация критическая". Как Псков встречает коронавирусную пандемию". Не знаю, что их конкретно в этом материале задело", - прокомментировала Савицкая неожиданное для себя известие.

Визит журналистки в полицию ожидается 28 апреля, ее интересы будет защищать представитель организации "Правозащита Открытки".

В материале, на который ссылается автор, речь идет о плачевном положении медицины в Псковской области, которое усугубилось с началом пандемии коронавируса.

Отметим, что первое дело о фейках про COVID-19 возбудили и продолжают расследовать в Петербурге. В нем фигурируют уже как минимум три свидетеля.

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