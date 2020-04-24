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19:13

ЗакС Петербурга выделил 1,9 млн рублей на три детских праздника

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга выделил 1,9 млн рублей на три детских праздника

Петербургский парламент 24 апреля опубликовал закупку на организацию трех концертов на торжественных приемах ЗакСа. Максимальная цена контракта составляет 1,9 млн рублей

Мероприятия запланированы на второе полугодие 2020 года. Ближайшее из них – прием выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений, детских домов и школ – интернатов для детей-сирот. Юных гостей парламента в конце июня ждет 45-минутное представление в Ротонде Мариинского дворца с участием двух вокалистов, ансамбля бального танца, детско-юношеского коллектива и артистов жанра пластики, пантомимы или клоунады. Вести концерт будет некая заслуженная артистка России в возрасте 50-60 лет, имеющая не менее 25 лет по обслуживанию протокольных мероприятий.  Это мероприятие оценивается в 565 тысяч рублей.  

В начале сентября в Законодательном собрании пройдет прием для многодетных семей в честь Дня знаний. На Парадной лестнице Мариинского гостей встретят сказочные персонажи, которые в конце праздника раздадут подарки. Дети смогут поучаствовать в конкурсах или мастер-классах, а после их ждет театрализованное представление по мотивам известных российских (советских) фильмов и мультиков. Кроме актеров на мероприятии обязательно должны присутствовать двое авторов музыки и песен, чьи произведения будут использованы в шоу. Вести это мероприятие тоже будет заслуженная артистка России в возрасте 50-60 лет, имеющая не менее 25 лет по обслуживанию протокольных мероприятий. Представление оценивается в техзадании в 494 тысячи рублей. 

Третьим концертом ЗакСа в рамках этой закупки станет Новогодний детский торжественный прием.  Детям 5-10 лет покажут театрализованное музыкально-драматическое представление с участием героев известных сказок и литературных героев в Ротонде. Вести мероприятие будет Дед Мороз в звании Заслуженного артиста России 50-65 лет и Снегурочка 20-35 лет, которой звание иметь не обязательно. Детей порадуют вручением новогодних подарков. Торжественный прием оценивается в 890 тысяч рублей. 

В прошлом году организация этих мероприятий обошлась ЗакСу в 1,7 млн рублей. Контракт тогда получила Ассоциация по содействию развитию культурных проектов "Культурная Инициатива". 

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