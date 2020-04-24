Повелий снялся в "народном" клипе на песню о самоизоляции

Глава Колпинского района Анатолий Повелий появился в новом музыкальном видеоклипе, представляющем собой народное творчество и выложенном в паблике газеты "Ижорская перспектива".

Песня позиционируется как ремейк на сетевой хит нынешней "коронавирусной" весны под названием "Самоизоляция" в исполнении Александра Гудкова из шоу "Вечерний Ургант".

Видеоряд являет собой пеструю нарезку любительских видео, снятых под разным углом, с участием людей, демонстрирующих веселое расположение духа. "Из самоизоляции район в онлайн-трансляции. Надень свои тапки, останься в квартире не меняй дислокацию", - призывают авторы песни.

В финале произведения стоящий на балконе панельного дома районный глава призывает жителей оставаться дома, поскольку, если верить чиновнику, они для Повелия дороги. Как следует из пояснения в посте с видео, глава района показывает "фирменный знак "колпак" — символ любви к своему району".

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