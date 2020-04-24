Глава Минэкономразвития подсчитал ежедневный ущерб РФ от коронавируса

Министр экономического развития Максим Решетников, выступая в эфире телеканала "Россия 1", заявил, что внутренний валовой продукт России в условиях пандемии коронавируса терпит убытки в размере 100 млрд рублей ежедневно. Это, в его представлении, "очень большие потери".

Бюджет сегодня практически полностью, по словам министра, зависит от карантинных мер, вследствие чего приблизительную дату нормализации экономики профильные специалисты могут знать едва ли сильно лучше, чем врачи.

"Мы должны быть готовы к такой ситуации, Роспотребнадзор уже начал разработку, уже предлагает бизнесу те правила, по которым можно будет работать, снимая ограничения. Иными словами, как только ситуация позволит, должны быть понятные бизнесу правила, по которым в этот временный переходный период, когда еще коронавирус будет существовать, бизнес может работать - смогут работать парикмахерские, сможет работать непродовольственная розница, смогут работать гостиницы, сможет работать общепит", - рассказал Решетников.

В конце речи он снова вернулся к определяющей роли врачей. Именно они, считает Решетников, должны будут решить, когда предприятия смогут вернуться к обычному режиму работы.

По состоянию на 24 апреля коронавирус выявлен у 68622 соотвечественников. Умерли с этим диагнозом 615 россиян.