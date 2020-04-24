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20:59

Собчак перестала видеть смысл в проведении митингов

фото ЗакС политика Собчак перестала видеть смысл в проведении митингов

Журналистка и кандидат на президентских выборах 2018 года Ксения Собчак рассказала о своей нынешней политической позиции и взглядах на актуальные проблемы. Женщина призналась, что существенно снизила политическую активность. Виноваты в этом, по ее мнению, Минюст, не дающий ей раз за разом зарегистрировать партию, а также финансовые обстоятельства: партия для Собчак - неподъемное с точки зрения затрат удовольствие.

Оппозиция, считает Собчак, десять лет бьется в одну и ту же стену. По ее мнению, нужно либо следующим шагом звать народ на баррикады, либо придумывать какой-то иной способ проявлять себя в политике, нежели просто уличные акции.

"В чем помощь людям оттого, что мы участвуем в митинге? Я не вижу в этом целесообразности. Ну, ты еще раз вышел на митинг, еще раз привлек внимание. И что дальше. Я ходила на митинг памяти Немцова. О нем писали несколько независимых СМИ, его услышали. Жизнь от этого поменялась? Понимаете, я человек, который привык к эффективности", - заявила она в интервью "Эху Москвы".

Политика Алексея Навального Собчак в очередной раз упрекает в популизме, но и готовность президента обнулить свои сроки ей тоже сильно не нравится. Однако, заключила она, "если выбор - Путин или Навальный, то уж точно лучше Путин".

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