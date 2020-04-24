Судьба обещаний

Президент России Владимир Путин в своих обращениях к народу во время пандемии коронавируса обещал различные меры поддержки населению. Петербургские власти не остались в стороне и предложили свою помощь горожанам. Какие обещания были даны и исполняются ли они - разбирался ЗАКС.Ру.

Выплата на выплате

В своем обращении к россиянам 25 марта Путин поручил правительству установить выплаты в размере 5 тысяч рублей для семей с детьми до трех лет. Касаться это должно тех, кто имеет право на получение материнского капитала, уточнил президент.

Согласно подписанному им 7 апреля указу, выплаты будут осуществляться с апреля по июнь.

В следующем своем обращении 8 апреля глава государства расширил меры по помощи семей с детьми. Он предложил назначить выплаты в 5,5 тысяч рублей на детей от трех до семи лет. Эти деньги родители получат только с 1 июня 2020 года. Также Путин предложил дополнительно выплачивать по три тысячи рублей на несовершеннолетних детей, чьи родители потеряли работу в период пандемии.

Глава юридического отдела "Справедливой России" в Петербурге Александр Новиков сообщил ЗАКС.Ру, что в их центр защиты прав граждан поступало много обращений от родителей с просьбой разъяснить процесс получения обещанных президентом денег. Юрист отметил, что правительство только недавно пояснило, как должны начисляться выплаты. При этом, вопросы у родителей все же остались, уточнил Новиков.

- Сейчас все равно возникают вопросы, как пользоваться этими нормативными актами. Опять же на местах не везде есть ясность с тем, какие документы надо предоставлять, какие документы в электронном виде нельзя. В общем, там довольно большое количество проблем. Но пока не было звонков: "Я подал документы, а мне ничего не назначили, ничего не приняли", - рассказал глава юротдела.

Министерство труда и социальной защиты России 24 апреля сообщило, что выплаты в размере 5 тысяч рублей получили уже миллион семей с детьми до трех лет.

В обращении 8 апреля президент России Владимир Путин также заявил, что потерявшим работу из-за коронавируса будут выплачивать максимальное пособие по безработице равное минимальному размеру оплаты труда - 12 130 рублей в апреле, мае и июне. Речь идет о тех, кто не был уволен из-за нарушения трудовой дисциплины и встал на биржу труда после 1 марта 2020 года.

В пресс-службе Центра занятости Петербурга ЗАКС.Ру сообщили, что сейчас на учете стоят более 21 тысячи человек. Из них с пособием - более 17 тысяч человек, уточнили в пресс-службе. Максимальная выплата назначена 7 859 тысячам людей, добавили в центре. Там же уточнили, что размер самой большой выплаты равен МРОТ по России - 12 тысяч рублей. При этом, в Петербурге минимальный размер оплаты труда в 2020 году составляет 19 тысяч рублей.

Там же сообщили, что дата осуществления выплаты зависит от срока постановки безработного на биржу труда. Часть из тех, кто попал под постановление о назначении максимального размера пособия по безработице, уже начали получать свои выплаты, добавили в пресс-службе.

От минимального размера оплаты труда должны рассчитываться и больничные с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. В настоящий момент обращений по проблеме с такими выплатами также не поступало, заявил глава юротдела эсеров Новиков. Международная правозащитная организация "Агора" сообщила ЗАКС.Ру, что также не получала аналогичных жалоб.

Каникулы с оговорками

Одной из первых предложенных президентом России Владимиром Путиным мер были каникулы по ипотечным и потребительским кредитам. Озвучил эту поддержку глава государства 25 марта, а соответствующий закон подписал 3 апреля.

Согласно документу, если доходы человека из-за пандемии упали более чем на 30% от среднемесячного дохода 2019 года, он может "обратиться к кредитору с требованием" на полгода приостановить сбор платы за заем. Это надо сделать до 30 сентября 2020 года, уточняется в законе.

Также установлены максимальные размеры кредитов - если сумма больше, то отсрочка выдана не будет. В частности, кредит на автомобиль не должен превышать 600 тысяч рублей, а потребительский кредит для физических лиц - 250 тысяч рублей.

Сбербанк уже предлагает услугу по кредитным каникулам. Там 24 апреля отчитались, что уже реструктуризировали 30 тысяч кредитов на сумму 9,7 млрд по новому закону и аналогичному документу по ипотечным каникулам, как сообщал ТАСС.

При этом, есть и те, кому в изменении условий займа отказывают, глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что причина в несоответствии заявок установленным правилам, сообщала "Российская газета". Издание "Тинькофф банка" "Т-Ж" отмечает, что банк вправе отказать в отсрочке кредита:

"Да, право на каникулы на самом деле установлено нормативными документами. Но теми же документами установлено право банка проводить проверки и отказывать в каникулах с первого дня отсрочки — с начислением штрафов и неустоек".

Благодарность врачам

Значительный комплекс мер приняли федеральные и региональные власти для поддержки врачей, которые соприкасаются с коронавирусом. В частности, Путин 8 апреля заявил, что всем медсотрудникам направят стимулирующие выплаты за работу с COVID-19. Для врачей доплата составит 80 тысяч рублей, для среднего медперсонала - 50 тысяч рублей, для младшего персонала - 25 тысяч рублей, пояснил Путин. Он добавил, что сотрудникам скорой помощи тоже полагаются деньги: врачам - 50 тысяч рублей, медсестрам, фельдшерам и водителям - 25 тысяч рублей.

Согласно постановлению правительства от 12 апреля, федеральный бюджет направляет средства регионам, а они уже будут выплачивать деньги медработникам. Доплаты будут начисляться с 1 апреля 2020 года, уточняется в документе.

Также все дополнительные выплаты медицинским работникам не облагаются налогом на доходы физических лиц, следует из подписанного президентом 22 апреля закона.

На сайте администрации Петербурга 23 апреля в разделе антикоррупционной экспертизы опубликован проект соглашения между Министерством здравоохранения России и правительством Северной столицы в лице вице-губернатора города Олега Эргашева. Согласно документу, региональный бюджет получает 635 млн рублей на стимулирующие выплаты медработникам.

Власти Петербурге решили организовать отдельные от федеральных доплаты медсотрудникам. Сначала комитет по здравоохранению подготовил постановление с конкретными суммами выплат. В частности, врачам стационаров предполагалось выдать по 51 863 рублей, среднему персоналу - по 25 931,50 рублей, младшему персоналу - по 15 558,90 рублей. Также полагались выплаты сотрудникам скорой помощи и работникам подразделений, оказывающих первую медико-санитарную помощь. Врачам комитет хотел направить по 41 490,40 рублей, среднему медперсоналу - по 20 745,20 рублей, медсестрам – по 10 372,60 рублей, водителям и санитарам скорой помощи - по 7 960 рублей.

Однако принятый в итоге документ значительно отличался от ранее предложенного. В нем остались только сотрудники стационаров, да и для них точные суммы определены не были. Оплачивать пока будут только период с 16 по 31 марта. В администрации губернатора пояснили, что остальным медработникам тоже установят стимулирующие выплаты, но позже - новое постановление планируется подготовить к 27 апреля.

На антикоррупционную экспертизу 22 апреля комитет по здравоохранению опубликовал новый проект постановления о выплатах медработникам за работу с коронавирусом с 1 апреля. Речь в документе идет не только о медиках стационаров, но и других сотрудниках здравоохранения: в скорой помощи и в подразделениях по оказанию первой медико-санитарной помощью. Точные суммы в проекте не указаны. Там уточняется, что доплаты определят "на основе базового размера выплаты и количества фактически отработанного времени".

Платить деньги петербургские власти решили и тем работникам здравоохранения, которые заразятся коронавирусом. Единовременная выплата в случае заболевания COVID-19 составит 300 тысяч рублей. Если медик получил инвалидность из-за инфекции, то ему полагается 500 тысяч рублей. Если болезнь приведет к смерти медработника, то его семье выплатят миллион рублей. Документ о порядке предоставления этих выплат проходит антикоррупционную экспертизу. Комитет по социальной политике прописал среди условий получения средств обязательное налицие документа, подтверждающего, что коронавирусной инфекцией медработник заразился на рабочем месте.

Пока комитет по здравоохранению Петербурга пока не отчитывался о том, подал ли уже кто-то заявления на эти выплаты и были ли уже им направлены средства. Пресс-служба ведомства не ответила на звонки ЗАКС.Ру.

София Саттарова

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