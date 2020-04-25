18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:04

Мишустин и Макаров поздравили директора Русского музея с юбилеем

фото ЗакС политика Мишустин и Макаров поздравили директора Русского музея с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин и спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров поздравили с юбилеем директора Русского музей Владимира Гусева.

Мишустин в поздравительной телеграмме заявил, что благодаря многолетней работе Гусева Русский музей "стал крупнейшим культурным, просветительским, научно-исследовательским и реставрационным центром". Он отметил, что в музее ведется работа по воссозданию и сохранению исторического облика дворцов, замков, садов, а коллекции пополняются новыми "художественными шедеврами".

Макаров, в свою очередь, напомнил, что музею в 2020 году исполняется 125 лет. Он заявил, что Гусев внес "выдающийся вклад в историческую науку, музейное дело и культурное просвещение" россиян, а Русский музей "живет насыщенной творческой жизнью, сохраняя свои замечательные традиции". Спикер пожелал Гусеву здоровья, благополучия и успехов в служении науке.

Гусев руководит Русским музеем с 1988 года. 25 апреля ему исполняется 75 лет.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17:26 Умерла депутат МО "Дворцовый округ" и директор "Петришуле" Анна Полякова

12:49 Беглов поздравил директора библиотеки Маяковского с юбилеем

24 апреля, 17:47 Елена Милашина обратилась в СК с заявлением на Кадырова из-за угроз

24 апреля, 17:46 Смольный выделил 7,2 млн рублей на экспозицию об Арктике

24 апреля, 17:01 Экс-глава комстроя Кулаков возглавит комитет имущественных отношений вместо Калугина

24 апреля, 16:50 После просьб градозащитников часть Шлиссельбургского шоссе признали памятником

24 апреля, 16:33 Экс-депутат ЗакСа Волчек арестован по делу о мошенничестве

24 апреля, 15:51 СК предъявил обвинение по двум статьям призывавшему к митингу во Владикавказе певцу Чельдиеву

24 апреля, 14:55 Амосов спокоен за сохранность флоры и фауны в Пискаревском парке

24 апреля, 12:59 Саакашвили принял предложение стать вице-премьером Украины


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
17:26 Муниципал: Умерла депутат МО "Дворцовый округ" и директор "Петришуле" Анна Полякова

16:21 СМИ: Депутат Госдумы Новиков госпитализирован с подозрением на коронавирус

15:40 Максима Леонидова отпустили из полиции с протоколом о нарушении режима самоизоляции

14:17 Музыканта Максима Леонидова задержали в парке за прогулку с женой и собакой

13:46 Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

13:23 Число заболевших коронавирусной инфекцией в России превысило 74 тысячи человек

12:49 Беглов поздравил директора библиотеки Маяковского с юбилеем

11:51 Глава Минздрава Коми ушла в отставку после двух недель работы

11:04 Мишустин и Макаров поздравили директора Русского музея с юбилеем

10:25 В Петербурге умер врач, зараженный коронавирусом

24 апреля, 22:03 Судьба обещаний

24 апреля, 21:30 Росгвардии выделят средства на маски и питание из резервного фонда правительства Петербурга

24 апреля, 20:59 Собчак перестала видеть смысл в проведении митингов

24 апреля, 20:36 Глава Минэкономразвития подсчитал ежедневный ущерб РФ от коронавируса

24 апреля, 20:16 Повелий снялся в "народном" клипе на песню о самоизоляции

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru